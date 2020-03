Coronavirus, solidarietà in corsia: associazione dona tute, guanti e copriscarpe al Cervello

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un’altra donazione di tute, guanti e copriscarpe al personale sanitario dell’ospedale Cervello. A effettuarla l’associazione religiosa gruppo di preghiera Rinnovamento nello Spirito di Palermo. Il gruppo, informato da un ex paziente di Pneumologia della carenza di dispositivi di protezione individuale, ha messo in piedi una raccolta fondi per incoraggiare gli operatori nella lotta titanica che stanno sostenendo contro il coronavirus.

Il gruppo di preghiera ha raccolto circa mille euro con i quali sono stati acquistati strumenti di protezione individuali indispensabili per mostrare solidarietà concreta al lavoro di decine di medici, infermieri, Oss e tutto il personale impegnato in questa difficile battaglia. Sono gesti come questo, oltre alle preghiere che danno speranza e che con la solidarietà di tutti danno la certezza che lavorando insieme, uniti in questo momento di difficoltà, sicuramente ne verremo fuori.