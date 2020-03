Coronavirus e supporto a chi ne ha bisogno, a Palermo continua l'assistenza ai clochard

Non lasciare da solo nessuno. Neppure le persone fragili e soli. E' questo ciò che si spera di fronte al sempre più incalzante diffondersi dell'epidemia da Coronavirus. Così sono tante le associazioni che in questi giorni stanno cercando di rispondere con senso di responsabilità per contribuire al contenimento del contagio, rispettando sia le misure necessarie imposte dal Governo sia mantenendo quei legami di solidarietà che per tanti rappresentano un sostegno vitale.

L’Associazione Francesca Morvillo Onlus che tra i suoi scopi fondamentali ha l’assistenza ai clochard, rispettando le norme dettate dal presidente della Regione e dal sindaco di Palermo per evitare i contagi del Coronavirus, così, il mercoledi continuerà ad assistere su strada i clochard di Palermo.