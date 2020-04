Aiuti alimentari, verso lo sblocco dei 100 milioni promessi dalla Regione ai Comuni

La commissione Bilancio dell’Ars ha approvato un emendamento ala finanziaria che mira a sbloccare la situazione di stallo che si è creata per l’utilizzo dei fondi regionali destinati all’emergenza alimentare in Sicilia. "Con la norma proposta - afferma Marianna Caronia, deputata della Lega e promotrice dell'iniziativa - si potrà derogare alle norme per le modifiche dei bilanci dei Comuni e sarà sufficiente un provvedimento di Giunta comunale per rendere disponibili le somme e poter quindi avviare la distribuzione alle famiglie".

E' passato quasi un mese dall’annuncio del governo regionale di uno stanziamento di 100 milioni: fondi che non sono stati ancora erogati ai Comuni. "Finalmente - aggiunge Caronia - con un atto di buon senso si va verso lo sblocco di una situazione che ha reso impossibile l’utilizzo di somme che sono invece urgentissime per far fronte all’emergenza sociale che si è creata per il Covid-19. Appena la norma sarà operativa, i Comuni potranno finalmente avviare i bandi ed assegnare i contributi alle famiglie; contributi, è bene ricordarlo, destinati a bisogni primari, al cibo, ai medicinali, prodotti per l’igiene e per l’infanzia".

"Occorrono procedure semplificate e snelle" sottolineano i parlamentari nazionali del Movimento 5 Stelle, Roberta Alaimo, Valentina D’Orso e Adriano Varrica "per consentire agli enti locali di provvedere tempestivamente a dare una risposta immediata ai più deboli”.