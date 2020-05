L’assessore Razza in visita al Covid hospital di Partinico

Questa mattina l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ha visitato i locali dell’ospedale civile di Partinico che ospitano il nuovo reparto di Terapia Intensiva. L’ospedale di Partinico è stato individuato dal Governo Regionale quale centro territoriale per ospitare i malati da Covid 19.

“Devo dare atto al Governo regionale di avere svolto un ottimo lavoro e di avere dotato un vasto territorio di una moderna struttura di terapia intensiva, in grado di ospitare diversi pazienti, in caso di emergenze sanitarie - ha commentato il deputato di Forza Italia all’Ars Mario Caputo, presente alla visita dell’assessore Razza -. Tra l’altro all’interno di un presidio ospedaliero che per la posizione territoriale è stato individuato quale area di emergenza per i pazienti affetti da Covid 19. Questa è la dimostrazione dell’ottimo lavoro che l’assessore alla Salute Ruggero Razza sta svolgendo anche nel nostro territorio per assicurare una risposta sanitaria in caso di emergenza”.