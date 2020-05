La denuncia di un'associazione: "A Mondello totale assenza di controlli nella 'fase 2'"

"La maggior parte dei palermitani ha seguito finora le regole, purtroppo però un certo numero di irresponsabili a Palermo ha interpretato, in maniera distorta e assolutamente personale, alcune libertà riguardanti le attività motorie (ad esempio il nuoto) e in assoluto dispregio delle norme vigenti e del buonsenso da giorni affolla la spiaggia di Mondello stazionando sulla sabbia, non rispettando le distanze e senza alcuna protezione, mettendo a serio rischio i brillanti e positivi risultati raggiunti in termini di contenimento del contagio nella nostra città". A parlare è Gabriele Urzì, presidente dell'associazione Siamo la Sicilia, laboratorio di idee e proposte a sostegno dello sviluppo economico,sociale e culturale nell'Isola.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Da giorni - continua Urzì - nostri associati ci segnalano continui assembramenti documentati da foto e video delle webcam online che inquadrano la spiaggia senza che nessuno intervenga. Le vediamo solo noi? Siamo totalmente d’accordo con gli appelli accorati del Sindaco Orlando e aggiungiamo che, purtroppo, il problema non sono solo i minori ma anche e soprattutto gli adulti che si stanno dimostrando, spesso, più incoscienti dei primi. Chiediamo, e non solo per Mondello, una stretta sorveglianza da parte delle autorità preposte: rischiamo di ripiombare nell’emergenza e di mettere a rischio salute ed economia. E Palermo non se lo può permettere”.