Coronavirus, sanificazione dei locali all'Asp: l'elenco degli uffici chiusi

Prosegue il programma di sanificazione dei locali dell’Asp di Palermo nell’ambito delle attività per il contenimento dell’infezione da Covid-19.

Giovedì 9 e venerdì 10 aprile rimarranno chiusi a Palermo: la sede legale dell’Azienda di via Giacomo Cusmano 24 e i consultori familiari “Villaggio Ruffini” di via Rosario da Partanna 7, “Zen” di via Einaudi 16 e “Villagrazia” di via della Vega 25. A Partinico sarà, invece, chiusa l’Unità Operativa Veterinaria di via Benevento 32.

Il 9 e 10 aprile, la Direzione strategica si trasferirà nei locali aziendali di via Pindemonte 88 e sarà raggiungibile al numero 091.7032009 e tramite posta elettronica.