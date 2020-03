Coronavirus, sanificazione dei locali all'Asp: ecco gli uffici chiusi il 26 e il 27 marzo

Prosegue il programma di sanificazione dei locali dell’Asp di Palermo nell’ambito delle attività per il contenimento dell’infezione da Covid-19. Domani, giovedì 26, e venerdì 27 marzo rimarranno chiusi nella città di Palermo: Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzato ed Affari generali di via Pindemonte 88 (padiglione 23); Pta Casa del Sole di via Sarullo 19; Pta Biondo di via La Loggia 5; Direzione del Distretto 42, servizi ed uffici dell’ex P.O. Aiuto Materno di via Lancia di Brolo; Assistenza specialistica ambulatoriale di via Malaspina 100; UOC Medicina Legale (CML Ufficio Patenti Speciali) di via La Loggia 5 e UOC Cure Primarie di via La Loggia 5 (Padiglione 36).

A Termini Imerese saranno chiusi, sempre domani e venerdì 27 marzo, gli Uffici Amministrativi del P.O. “S. Cimino” di Termini Imerese, mentre a Lampedusa servizi ed uffici delle Cure Primarie del Poliambulatorio di Contrada Grecale.