"Arrustuta" in quarantena? Si può: a Borgo Molara in vendita le griglie da balcone

Quando la fantasia supera le restrizioni. Perchè tutto si può togliere al palermitano, ma non l'"arrustuta" per la Pasquetta. Ecco quindi che visto i divieti imposti causa Coronavirus e l'impossibilità di andare a fare la consueta scampagnata, qualcuno ha ideato la "griglia da balcone artigianale". Una piccola graticola che si aggancia alla ringhiera è infatti in vendita in un negozio di Borgo Molara. La mangiata di "stigghiola", salsiccia e carciofi dunque è salva. Il tutto rispettando l'ordinanza che impone di restare a casa.

