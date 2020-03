Coronavirus, l'appello al prefetto di Susinno e Nicolao: "S'intervenga con l'Esercito"

"L’Esercito può fare la sua parte nell’emergenza Coronavirus. Potrebbe dare il loro supporto anche con il servizio sanitario militare e con delle eccellenze nel campo del trasporto speciale e d’urgenza. Ed e per questo che facciamo appello al prefetto affinché si faccia ricorso all’esercito".

Lo scrivono in una nota il consigliere comunale Marcello Susinno e il vicepresidente della Prima circoscrizione Antonio Nicolao, preoccupati perché "in queste ore stiamo assistendo come in tanti stanno rientrando dal Nord con conseguenti rischi del caso per il nostro territorio. Con il decreto sicurezza appena emanato si prende atto che sono sospese fino al 3 aprile le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo discoteche e quant’altro. Ed è pertanto necessario vigilare anche in tal senso affinché tale decreto venga rigorosamente rispettato".

Tuttavia, denunciano i due consiglieri, ci sono pub che rimangono aperti anche fino alle 5 del mattino, soprattutto in centro storico, strapieni di gente con musica ad alto volume come se nulla fosse. "Abbiamo ricevuto tante segnalazioni - concludono Nicolao e Susinno - da parte di diversi residenti del centro storico che anche per questa notte lamentavano questa situazione. E' indispensabile che venga rispettato il decreto, costituendo anche ove necessario un’apposita unità di crisi coordinata dalla prefettura".