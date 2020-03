Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Coronavirus, Orlando ai giovani: "Non uscite, è atto d'amore verso genitori e nonni"

Il sindaco attraverso un video messaggio si rivolge alle giovani generazioni per invitarle a seguire le prescrizioni nazionali e comunali messe in atto per contrastare il contagio del Covid-19. "Evitate luoghi affollati, fate passeggiate all'aperto"