Donna positiva al virus e sommersa da rifiuti in casa: entro lunedì una ditta specializzata li rimuoverà

Dopo l'appello di Andrea, il giovane che ha la madre positiva al Coronavirus in isolamento a casa sommersa dai rifiuti, le istituzioni si mobilitano. Entro lunedì i rifiuti contaminati da Covid-19 dovrebbero essere rimossi dall'abitazione della signora, residente in zona Cruillas.

Lo conferma l'Asp, che ha affidato al raggruppamento temporaneo d'imprese U.gri snc-Ruambiente Servizi srl il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti delle utenze di tipo "A": ossia di soggetti positivi al tampone in isolamento o quarantena obbligatoria presso le proprie abitazioni.

Il servizio di ritiro di questi rifiuti speciali (di tipo ospedaliero) è stato affidato dall'Asp con delibera dell'1 aprile, sulla scorta dell'ordinanza emanata lo scorso 27 marzo dal presidente della Regione Nello Musumeci.

Quello di Andrea e dei suoi fratelli è un doppio dramma: prima la morte del padre a causa del Coronavirus, poi il contagio della madre, rimasta in isolamento a casa in condizioni igienico-sanitarie a dir poco precarie. Dopo l'appello del giovane, pubblicato da Palermotoday e in seguito rilanciato dalle "Iene", la situazione adesso sembra essersi sbloccata e presto una ditta incaricata provvederà alla rimozione dei rifiuti contaminati che si trovano nell'abitazione della madre, esposta a rischi e costretta a convivere con una puzza insopportabile.

