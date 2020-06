Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | "Sicilia si cura", ecco l'app facoltativa per i turisti: "Estate tranquilla, problemi in autunno"

Il governatore Musumeci e il coordinatore del progetto sicurezza sanitaria Guido Bertolaso presentano il protocollo previsto dalla Regione per la stagione estiva. Assunti 80 nuovi medici per potenziare l'assistenza. "Chi raggiunge l'Isola collabori, ma non sono previste sanzioni"