Coronavirus, a marzo niente voli da Palermo per le Marche

Quello dei trasporti si conferma tra i settori più colpiti dall'emergenza Coronavirus. All'aeroporto di Falconara, nelle Marche, sono stati cancellati per il mese di marzo i voli verso Palermo e Catania e verso l'Albania

"La difficile situazione del traffico aereo che sta attraversando in particolare l'Italia e dovuta all'emergenza Covid-19 sta portando le compagnie aeree a cancellare molteplici collegamenti - spiega in una nota Aerdorica, la società di gestione dell'aeroporto di Falconara-. È il caso dell'Albania che al riscontro positivo su due viaggiatori rientrati nella giornata di ieri da Firenze, ha cancellato i voli per l'Italia. Anche l'aeroporto delle Marche è stato coinvolto con il volo su Tirana che è stato cancellato dalla compagnia Blupanorama per il mese di marzo. La compagnia aerea Volotea invece ha sospeso per il mese di marzo i voli per Palermo e Catania":