Il virus blocca l'anniversario di Falcone: "Quest'anno niente manifestazioni, solo eventi tv"

Niente folle oceaniche sotto l'albero di via Notarbartolo, niente nave della legalità, niente Aula Bunker. Il 23 maggio, giorno in cui ricorre il ventottesimo anniversario della strage di Capaci, non ci saranno le consuete celebrazioni in onore del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti di scorta uccisi dalla mafia nel 1992. Tutto bloccato a causa del Coronavirus.

"Non potremo fare la nostra manifestazione annuale in occasione del 23 maggio. Ci stiamo organizzando con la Rai per fare degli eventi da seguire a livello televisivo. Di certo, non ci sarà la cerimonia in Aula Bunker. Manca poco più di un mese e quindi non possiamo rischiare di creare assembramenti". Lo annuncia Maria Falcone, sorella di Giovanni Falcone e presidente della fondazione Falcone.

"Il problema mafia quest'anno, però, va sempre più monitorato - sottolinea Maria Falcone - perchè la criminalità organizzata approfitta dei periodi di crisi per accrescere il suo potere".