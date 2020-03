Coronavirus, anche le autoscuole si fermano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Anche le Autoscuole di Palermo e Provincia si fermano. Di concerto con le segreterie provinciali Unasca e C.S.S., le autoscuole del territorio provinciale rimarrano chiuse fino al 25 marzo. Il consiglio d amministrazione del CSS Consorzio per la sicurezza stradale, già nella giornata di ieri, a seguito di un Consiglio di amministrazione straordinario, aveva optato x la chiusura del centro e le attività ad esso connesse (esami, quiz, lezioni e guide). Il Presidente Angelo Valenza e i suoi Consiglieri Cardinale Giuseppe , Randazzo Turi, Mazzola Giovanni e Badalamenti Pietro si uniscono alle Direttive Nazionali e si augurano un ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile. La categoria tutta (aggiunge Saitta Emanuele Salvatore) é unita in un unica direzione verso la giusta via. Insieme si può e noi c é la faremo.