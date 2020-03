Coronavirus, gli AmiciRosanero scendono in campo: al via raccolta fondi per il Cervello

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Siamo amici del Palermo e amiamo i colori rosanero ma prima di tutto siamo e vogliamo essere amici di Palermo, soprattutto in un momento così delicato anche per la nostra città. Ed è per questo motivo, accogliendo anche l’appello di tanti nostri soci, che in concomitanza con un momento così difficile abbiamo deciso di lanciare una raccolta fondi a favore di una delle eccellenze della nostra città”.

AmiciRosanero, associazione che è entrata a far parte grazie all’azionariato popolare del capitale sociale del Palermo, lancia con queste parole una raccolta fondi per l’acquisto di beni necessari da destinare al reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale Vincenzo Cervello. All'iniziativa hanno aderito anche i cavalieri rosanero: gruppo di dottori e infermieri palermitani tifosi dei rosanero.

"Il Cervello è stato da noi scelto, in quanto individuato presidio demandato alla cura dei casi Covid-19 per la città di Palermo". Chi vorrà partecipare alla raccolta fondi potrà farlo facendo un bonifico sul conto corrente accesso presso l'Istituto Unicredit - Agenzia di Palermo Ruggero Settimo (22199), intestato a "Associazione Amici Rosanero", codice Iban: IT55Z0200804642000105757968. Nella causale del versamento dovrà essere inserita la dicitura "raccolta fondi ospedale Cervello".