Virus, il Comune aiuta gli albergatori: slitta il pagamento della tassa di soggiorno

Dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, un aiuto alle imprese del settore ricettivo, colpite dalla crisi economica derivante dal Covid-19. Sala delle Lapidi ha infatti approvato la proposta di delibera che contiene un mini pacchetto di provvedimenti a favore del settore. In particolare, è stato deciso il differimento la scadenza per l'effettuazione del versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno relativamente al 1° trimestre 2020, dal 15 aprile al 30 settembre 2020 e di confermare la scadenza prevista per il 15 aprile solo in relazione alla dichiarazione dell'Imposta di Soggiorno del 1° trimestre dell'anno.

"Dopo i provvedimenti già presi sulla Tari che riguardano la totalità dei cittadini e delle imprese - afferma il presidente del Consiglio comunale Salvatore Orlando - il Consiglio ha voluto dare un piccolo segnale di attenzione anche agli operatori del settore turistico, fra quelli non soltanto più pesantemente colpiti ma per i quali sarà più lenta e dura la fase di ripresa".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Restano ovviamente in piedi - afferma invece il sindaco Leoluca Orlando - le richieste che il Comune ha avanzato, anche tramite Anci, al Governo nazionale e al Governo regionale, per un pacchetto di interventi strutturali che permettano alle imprese e ai lavoratori di questo settore strategico di superare la crisi. Il turismo rappresenta per Palermo e per la Sicilia una risorsa imprescindibile e dovremo riprendere insieme agli operatori l'importante lavoro realizzato in questi anni".