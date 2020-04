Coronavirus, l'accusa di Barbagallo: "Dal Governo omissioni sui tamponi"

"L'assessore alla Salute continua a omettere i dati sulle richieste di tampone inevase e sul numero di medici del servizio sanitario regionale sottoposti all'esame per accertare l'eventuale contagio. Una mancanza di chiarezza estremamente grave che non può farci dormire sonni tranquilli sulla effettiva portata dell'epidemia nell'Isola". Lo ha detto intervenendo durante il dibattito all'Ars Anthony Barbagallo, parlamentare Pd e candidato alla segreteria regionale del partito.

"Da settimane centinaia di siciliani sintomatici chiedono invano di essere sottoposti al tampone per accertare l'eventuale presenza di Covid-19 - ha aggiunto -. Per di più non sembra sia stato effettuato il necessario controllo a tappeto sul personale sanitario in servizio, che consentirebbe di isolare eventuali casi di contagio contenendo ulteriormente il diffondersi dell'epidemia".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La Sicilia ha bisogno di chiarezza - ha continuato Barbagallo - ma nonostante le sollecitazioni e l'aumento del numero dei laboratori autorizzati - ha concluso - continuiamo a fare i conti con ritardi e mancanza di trasparenza sulla reale portata dell'emergenza nell'Isola".