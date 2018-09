Spaccio di droga a Corleone, stroncata organizzazione criminale: 7 arresti

L'hanno chiamata "operazione Giustizia" in ricordo di una delle opere del famoso scrittore Federico De Roberto, a cui è intitolata la strada dove avvenivano i traffici illeciti. All'alba di oggi i carabinieri di Corleone hanno fatto scattare sette misure cautelari per spaccio di droga. Le ordinanze sono state eseguite dopo le indagini preliminari del tribunale di Termini Imerese, su richiesta della competente procura della Repubblica, nei confronti di altrettanti indagati che si erano resi responsabili a vario titolo ed in concorso tra loro, di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Le prime indagini sono iniziate nell'ottobre 2016 e si sono concluse oggi con l’esecuzione di due obblighi di dimora nel comune di Corleone e cinque obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’operazione ha visto l’impiego di circa 20 carabinieri e personale del Nucleo Cinofili di Palermo. "Sono state inoltre eseguite - dicono i carabinieri - delle perquisizioni all'interno delle abitazioni alla ricerca di stupefacenti, al termine delle quali sono state deferiti in stato di libertà due uomini poiché trovati in possesso di grammi 12 circa di hashish, uno spinello, bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento".