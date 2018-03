Esibizione della fanfara dei carabinieri a Corleone: "Questo paese è cambiato"

Giovedì in occasione della festa di San Leoluca, Santo Patrono della città di Corleone, la Fanfara del 12° reggimento carabinieri Sicilia (composta da 30 elementi, tutti diplomati presso conservatori italiani e diretta dal Maestro Maresciallo Maggiore Sena) si è esibita in un concerto in piazza Falcone e Borsellino.

"L’iniziativa - spiegano dall'Arma - è stata fortemente voluta dal comandante interregionale carabinieri Culqualber, il generale di corpo d’armata Luigi Robusto, ed è stata particolarmente apprezzata dalla cittadinanza che ha gremito la piazza dedicata ai magistrati uccisi dalla mafia ed ha inteso suggellare ulteriormente lo stretto legame che unisce l’Arma alla popolazione: il carabiniere è da sempre il vicino di casa di tutti noi! La significativa presenza dei corleonesi dimostra che Corleone è cambiata. La città - in passato etichettata come luogo di mafia e di mafiosi, dove nulla poteva esser fatto senza il benestare di Cosa nostra - si è unita nella sua piazza principale dove tante famiglie e tantissimi bambini hanno simbolicamente abbracciato i carabinieri in alta uniforme, ringraziando della loro presenza con innumerevoli applausi".