Zona Matteotti, cordoli contro gli incidenti: addio all'incrocio di piazza IV Novembre

Addio al pericoloso incrocio tra via Bainsizza e piazza IV Novembre. Dopo la lunga sfilza di incidenti, l'ultimo la settimana scorsa, il Comune ha deciso di intervenire con una piccola variazione al traffico applicando dei cordoli e costringendo gli automobilisti che provengono da viale Piemonte (e quindi via Bainsizza) a svoltare a sinistra della piazza per poi immettersi nella carreggiata centrale e dunque in via Isonzo. A fare pressioni e portare i tecnici comunali sul posto sono stati il presidente dell’ottava circoscrizione Marco Frasca Polara e il consigliere Alessandro Amore. La fine dei lavori, cominciati lunedì scorso, è prevista per oggi.

"Da quando è stato riaperto viale Lazio - spiega a PalermoToday il presidente dell’ottava circoscrizione - non è mancato giorno in cui non si verificasse almeno un incidente, e tutti con la stessa dinamica". Grazie all’intervento disposto dall’Ufficio traffico, con l’ordinanza 735/2018 firmata dal dirigente Luigi Galatioto, verrà istituito un divieto di sosta lato parrocchia. "Non tutti i residenti l’hanno presa bene, lo sappiamo, ma la tutela della sicurezza stadale viene prima di ogni cosa", conclude Frasca Polara.

Il provvedimento estende anche l’area di sosta a pettine all’interno della zona P11, comprendendo anche un posto auto per diversamente abili. "Sarà istituito il senso unico di marcia in prosecuzione della via Bainsizza - si legge nell’ordinanza - sul lato antistante la chiesa e su quello a seguire, con obbligo di fermarsi e dare la precedenza ai veicoli che percorrono la via Sicilia. Altre piccole variazioni riguarderanno vicolo Pandolfini, nel tratto compreso tra via Montenegro e piazza IV Novembre, e via Sabotino, nel tratto compreso tra piazza IV novembre e via Vodige.

