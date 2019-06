"Copyright": seminario sul diritto d’autore nel mercato unico digitale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Copyright o Copywrong? Queste e altre domande in merito alla nuova Proposta di Direttiva Copyright sul diritto d’autore nel mercato unico digitale saranno oggetto del Seminario che sarà tenuto da Elio De Tullio, fondatore e managing partner di De Tullio & Partners, il giorno 14 giugno 2019 dalle ore 9.30 alle 13.00 presso Cre.Zi.Plus Cantieri Culturali alla Zisa - Via A. Gili - Palermo Nel quadro di favorire una maggiore e libera circolazione delle informazioni in rete, la nuova Proposta di Direttiva Copyright sul diritto d’autore nel mercato unico digitale – non ancora in vigore, ma che sarà discussa presso il Parlamento Europeo a fine marzo 2019 – prevede che gli autori ricevano un equo compenso se i loro contenuti hanno scopi commerciali e impone alle grandi piattaforme di verificare che le informazioni divulgate non siano coperte dal diritto di autore.

Cosa cambierà rispetto al passato? Cosa dobbiamo comunque sapere prima di divulgare informazioni, testi, fotografie, filmati in rete? A quali aspetti devono prestare attenzione creativi e autori prima di diffondere le proprie opere? Quali sono gli accorgimenti preventivi? Come rimediare agli errori commessi e come reagire ad eventuali violazioni? Quali sono gli aspetti contrattuali rilevanti a cui prestare attenzione negli accordi di sfruttamento dei contenuti creativi online? Queste e altre domande saranno oggetto del Seminario che sarà tenuto da Elio De Tullio dal titolo "Copyright - il diritto d’autore nel mercato unico digitale".

Programma: 9,00 - Registrazione 9,30 - Introduzione alla giornata e presentazione del EU IP Helpdesk a cura della d.ssa Anna Sangiorgi - Consorzio ARCA 10,00 - Copyright - illustrazione della Proposta di Direttiva Copyright sul diritto d’autore nel mercato unico digitale a cura dell'Avv. Elio de Tullio partner di De Tullio & Partners 12,00 Q&A Destinatari: Startup, PMI, Liberi professionisti, Industrie Creative, Web Agency, Social Media Manager. Il seminario è organizzato dal Consorzio ARCA e dalla rete European Enterprise Network in collaborazione con lo studio De Tullio & Partners L'evento è gratuito previa registrazione.