Laura Coppolino nuovo segretario organizzativo provinciale palermo di Feder.casa Confsal

IL SINDACATO NAZIONALE INQUILINI FEDER,CASA CONF.S.A.L, con delibera del Segretario Nazionale, Gianluigi Pascoletti, su segnalazione del Segretario Organizzativo Sicilia, Cembalo Rossella Daniela, ha nominato quale Reggente della Segreteria Organizzativa Provinciale di PALERMO, la Nissena Dott.ssa Coppolino Laura Rosa Maria, stimatissima professionista sia nel Nisseno che nella Provincia di Palermo. La giovane Neo Segretaria Organizzativa Provinciale di Palermo, è una professionista da sempre attenta alle problematiche Sociali che la hanno sempre vista impegnata professionalmente e personalmente, dimostrando le Sue non comuni ed eccellenti doti, quale persona competente ed equilibrata, nella difesa delle fasce più deboli della società civile, particolarmente impegnata a difendere il diritto alla casa. La prestigiosa Nomina, viene conferita alla Dott.ssa Coppolino, in relazione alla nuova riorganizzazione che la Federazione ha messo in atto in Sicilia per avviare i congressi Provinciali e Regionale che grazie all'impegno costante della Reggente della Segreteria Organizzativa Regionale Sicilia, Rossella Daniela Cembalo, vede oggi, il Sindacato Nazionale Inquilini FEDER.CASA CONF.S.A.L., presente capillarmente, su tutto il territorio Siciliano, con sedi operative che prestano al proprio interno anche i servizi di CAF e PATRONATO, nonchè quelli diretti ai Consumatori, attraverso il MOVIMENTO NAZIONALE CONSUMATORI e che, ad oggi, giorno dopo giorno ricevono il consenso di tantissimi nuovi tesserati. Già da subito, in Provincia di Palermo, La neo Segretaria Organizzativa Dott.ssa Coppolino, avvierà una serie di incontri con i Comuni per discutere sulle nuove regole dettate dalla legge 431/98 relativa ai contratti di locazione a Canone concordato (CEDOLARE SECCA AL10%), nonchè per discutere anche sulle problematiche relative al diritto alla casa e sulle liste d'attesa di quanti ancora pur avendone i requisiti ed il bisogno effettivo, di poter abitare in un alloggio popolare, ad oggi non sono stati in grado di avere assegnato l'alloggio, coinvolgendo nella discussione anche l'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI. firmato SEGRETERIA ORG. SICILIA

