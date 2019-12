Cooperativa Sociale Onlus La Pira, open day "informare… per conoscere"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un luogo di accoglienza e di ascolto per promuovere il benessere del bambino e dell'adulto. Giorno 20 Dicembre 2019 dalle ore 15.00 alle ore 19.00, presso la sede della Giorgio La Pira Cooperativa Sociale Onlus, in Via Regina Maria Di Sicilia n°27/31 Palermo, Vi aspettiamo al primo Open Day. In tale occasione sarà possibile visitare la struttura, conoscere i nuovi spazi adibiti alle numerose attività e scoprire i nuovi servizi direttamente dai nostri Professionisti. I SERVIZI: - Consulenza Psicologica per bambini, adolescenti e adulti. - Potenziamento per i disturbi specifici dell’apprendimento. - Doposcuola specialistico. - Terapia ABA. - Logopedia. Di Salvo Giusi, Psicologa; Falletta Azzurra, Dottoressa in Psicologia; Lo Cascio Simona, Psicologa; Scaccianoce Gabriella, Logopedista. (In occasione regaleremo gadget e una pallina di Natale personalizzata)