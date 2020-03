Coop "La Pira", consegne a domicilio di farmaci a Palermo, Bagheria, Altavilla e Santa Flavia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La cooperativa sociale Giorgio La Pira continua nell'emergenza covid-19 a distribuire farmaci gratuitamente racconti con il progetto "Raccogliamo la Solidarietà" in collaborazione con l'Ordine dei Farmacisti di Palermo, nei comuni di Palermo, Bagheria, Altavilla Milicia, Santa Flavia.

Il Presidente Gianfranco Marotta ringrazia per la collaborazione il Farmacista Volontario Calogero Alletto, Enrico Turimello, il vicepresidente Monica Paulet che al momento si sta occupando ad assistere la comunità romena di Palermo, Lucio Marotta che si occupa dei vari adempimenti e le Psicologhe Giusi Di Salvo, Azzurra Falletta, Simona Lo Cascio che offrono supporto psicologico a chi ne avesse bisongo.

Al momento disponiamo di mucolitici come sobrerolo 300 mg, fermenti lattici, cerotti per dolori e farmaci. Aiutateci ad aiutare in questo momento di difficoltà rimaniamo umani, chi volesse aiutarci a sostenere i costi di trasporto può fare una piccola donazione sul conto: IT 56 O 02008 04618 000101316437 intestato alla Giorgio La Pira Coop Soc Onlus.

Gallery