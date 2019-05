Curiosi, scettici e seguaci al raduno dei terrapiattisti: "Il buco nero? Fesso chi ci crede"

Il buco nero? "Un'immagine falsa". Le torri gemelle? "Scatole vuote". Lo sbarco sulla Luna? "Totalmente falso". Sono alcune delle teorie emerse dal convegno dei terrapiattisti in corso a Palermo. L'evento ha preso il via stamattina. Nella sala dell'hotel Garibaldi una platea certamente varia: tra seguaci, scettici e semplici curiosi. Tutti però disposti a pagare venti euro per partecipare (quota che vale per chiunque, stampa inclusa ndr). Grande assente Beppe Grillo. Il leader del Movimento Cinque Stelle aveva annunciato, tramite Facebook, la sua partecipazione ma oggi non si è presentato. "In realtà, noi non abbiamo mai invitato Beppe Grillo. La sua partecipazione è una boutade che ha lanciato lui - ha detto prima dell'inizio dei lavori Albino Galuppini, uno degli organizzatori del convegno - Lo ringrazio, comunque, per la pubblicità non richiesta che ci ha dato. Personalmente sono antigrilino e ne penso peste e corna, è un pifferaio magico manovrato da altri. Non conta niente è un frontman, è messo lì come un attore, come lo è stato Reagan in passato. Noi non lo abbiamo mai invitato. È lui che si è autoinvitato. Se fosse venuto, anche lui avrebbe dovuto versare la quota di 20 euro prevista".

Diversi i temi trattati nel corso del convegno. I realtori puntano, intervento dopo intervento, a mascherare quelle che loro ritengono invenzioni. "Le rotte aeree dimostrano inteluttabilmente che la Terra è piatta - ha detto Galuppini -. Non solo la forma della Terra è diversa da quella che ci hanno raccontato ma anche tutta la storia"

Per Galuppini "Quell'immagine del 'buco nero' che ci hanno mostrato è falsa, fesso chi ci crede. Ci hanno fatto vedere quell'immagine che è falsa - ha ribadito Galuppini, autore di alcuni libri sul terrapiattismo - Non siate fessi, non credeteci". L'immagine a cui si riferisce è quella mostrata ad aprile dagli scienziati dell'Event Horizon Telescope, un consorzio di otto radiotelescopi situati in ogni angolo del pianeta.

Secondo Galuppini poi "le torri gemelle erano scatole vuote". Mostrando una foto che risale al periodo della loro costruzione ha spiegato: "I lavori erano in corso e già svettavano le antenne verso l'alto, che servivano per simulare le emissioni satellitari. Secondo una teoria, i due grattacieli erano qausi del tutto vuoti, tranne qualche ristorante o bar. Proprio perché in realtà a loro servivano i palazzi come 'porta antenne'".