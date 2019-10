Convegno di studi sulle dipendenze psicologiche

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si svolgerà il prossimo Sabato 30 Novembre a Palermo, dalle 9 alle 13, presso l’Associazione culturale Quarto Tempo, sita in via Bara all’Olivella n. 67, un Convegno di Studi a carattere multidisciplinare che si interesserà delle forme di dipendenza cosiddette Nuove o “Senza sostanza”, ovvero quei comportamenti disfunzionali che riguardano l’utilizzo patologico di oggetti, attività, relazioni (dalle relazioni virtuali alle sopraffazioni di potere legate al cyberbullismo, fino al gioco d’azzardo o allo shopping compulsivo).

L'evento è organizzato dallo Studio di psicoterapia e mediazione familiare della Dottoressa Angela Ganci, con il patrocinio di una varietà di partner istituzionali e non, in particolare le Associazioni Contro tutte le violenze (Co.tu.le.vi.) e il Quadrifoglio rosa di Palermo. I temi affrontati verteranno sulla definizione e le caratteristiche proprie delle Nuove dipendenze (Cyberaddiction, Gambling, Shopping compulsivo), evidenziando continuità e differenze con le classiche dipendenze da sostanze e con un focus giuridico sulle caratteristiche della legge 29 maggio 2017, n. 71 recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Relazioneranno Angela Ganci, psicologo psicoterapeuta, Antonino Leonardi, pedagogista e Silvano Bartolomei, avvocato e Responsabile dello Sportello antiviolenza Diana (Associazione Co.tu.le.vi.) di Palermo. Nel corso dell’evento inoltre è previsto il Reading di “Pianeta Salute. Guida operativa per la promozione del benessere in individui, coppie e organizzazioni”, volume scritto dalla stessa Dottoressa Angela Ganci sul tema della prevenzione del disagio e della promozione del benessere psicologico.

L’ingresso al Convegno è gratuito, la prenotazione obbligatoria. Per prenotarsi contattare la Segreteria Organizzativa utilizzando i seguenti contatti: info@psicologapsicoterapeutapalermo.com o angela.ganci@gmail.com