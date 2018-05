"Le politiche del verde pubblico e privato", convegno ai Cantieri culturali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giovedì 24 maggio, dalle 16 alle 19 presso la sala “tre navate” dei Cantieri Culturali alla Zisa, si terrà il convegno “Le politiche del verde pubblico e privato: aspetti legislativi e sociali” organizzato dal consigliere del Movimento 5 Stelle di Palermo, Concetta Amella, nell'ambito della Settimana Verde Europea 2018 “Green Cities for a Greener Future”, una finestra dedicata a eventi di alto livello a Bruxelles e negli Stati membri, con diverse iniziative collaterali in tutta Europa, per confrontarsi sui migliori esempi e sulle politiche più avanzate di sostenibilità ambientale nello sviluppo urbano.

"Si tratta dell'unico evento della città che si inserisce nell'ambito del più ampio dibattito sul verde pubblico e privato in atto a Bruxelles e in tutta Europa in questi giorni - spiega Concetta Amella - Proprio alla luce dei pressanti problemi ambientali che attanagliano le società contemporanee, ho ritenuto che la promozione di questo convegno fosse di prioritaria importanza e di assoluta indifferibilità, soprattutto in una città come Palermo, dove la gestione del verde urbano e i problemi di inquinamento ambientale non appaiono oggetto di una adeguata e strategica attenzione".

All'evento parteciperanno i parlamentari del M5S, Adriano Varrica e Aldo Penna, l'assessore al verde del Comune di Palermo, Sergio Marino, l'amministratore delegato di "Vivi Sano Onlus Parco della Salute", Daniele Giliberti, la sociologa urbana Labsus e Università di Palermo, Daniela Ciaffi, il presidente WWF Sicilia Nord Occidentale, Pietro Ciulla, e il professore di ingegneria idraulica all'Università di Palermo, Carmelo Nasello.

