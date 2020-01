A Cefalù un convegno Giglio–Ismett sulle patologie cardiotoraciche

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La gestione multidimensionale del paziente con patologia cardiotoracica è al centro di un convegno promosso dalla Fondazione Giglio e da Ismett che si terrà domani venerdì e sabato, con inizio alle 8.30, nella sala conferenze dell’hotel Santa Lucia Le Sabbie D’Oro di Cefalù. A coordinare i lavori scientifici del convegno sono Tommaso Cipolla, responsabile della cardiologia del Giglio, Calogero Cani dell’unità di riabilitazione della Fondazione Giglio e Franco Clemenza responsabile cardiologia dell’Ismett.

“La tendenza della medicina - scrivono i responsabili scientifici – è orientata all’uso di procedure complesse e tecnologicamente avanzate che portano le istituzioni, in strutture iperspecializzazate. E’ pertanto opportuno – proseguono – che si sviluppino progetti di collaborazione tra strutture assistenziali che condividono l’interesse per patologie ad elevato impatto epidemiologico e prognostico e che ne affrontano in maniera sinergica le fasi cliniche”. Nel corso del convegno saranno discussi temi di pertinenza cardiotoracica con particolare rilievo agli aspetti riguardanti la fase di riabilitazione delle malattie cardiorespiratorie. E’ prevista la presenza di 57 relatori. Il convegno assegna ai partecipanti 11 crediti Ecm.

Il programma completo dei lavori