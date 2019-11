Sempre più giovani con la valigia, esperti a confronto sull'emigrazione giovanile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il movimento “La valigia di Cartone”, la parrochia San Paolo Apostolo e l’associazione Giovani 2017 3P annunciano che il 26 novembre 2019 dalle 9:30, si svolgerà presso la sala Mattarella dell'Ars il convegno sul tema “Una valigia di cartone, come frenare l'esodo dei giovani siciiliani". Tale iniziativa è una delle tante tappe che il Movimento propone per scongiurare l’emigrazione forzata dei giovani siciliani evitando allo stesso tempo l’invecchiamento della Sicilia. Per tale motivo al termine del convegno, tutti i presidenti dei gruppi parlamentari, saranno invitati a firmare un “Patto di generazionalità” a favore dei giovani siciliani.

Al convegno Interverranno: Gianfranco Miccichè, presidente del’Ars; Giuseppe Marciante, vescovo di Cefalù e delegato per i problemi sociali, del lavoro della Cesi; Steni Di Piazza, sottosegretario al Lavoro; Patrizia Di Dio, presidente Confcommercio Palermo; Gero La Rocca, presidente Confindustria Sicilia Giovani; Pietro Busetta, docente Unipa in Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche; Marco Sajeva, imprenditore; Alfio Mannino, segretario Cgil Sicilia; Sebastiano Cappuccio, segretario Cisl Sicilia; Claudio Barone, segretario Uil Sicilia; Giovanni Imburgia, imprenditore; Vittorio La Placa, Unicredit; Salvatore Cacciola, responsabile Unità operativa Educazione e promozione alla salute dell'Asp di Catania; padre Antonio Garau, movimento della “Valigia di Cartone". Modera la giornalista Alessandra Turrisi.

