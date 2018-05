Il giallo dei due scomparsi, convalidato il fermo di Guzzardo: scena muta davanti al giudice

Convalidato il fermo di Giovanni Guzzardo. Così ha deciso il gip di Termini Imerese per il 46enne rintracciato nella notte tra giovedì e venerdì in un casolare di campagna a Montemaggiore Belsito e adesso accusato dell’omicidio di Santo Alario, 41 anni. I due erano partiti in auto da Capaci per raggiungere Caccamo prima di far perdere le proprie tracce lo scorso 7 febbraio.

Guzzardo, difeso dall’avvocato Francesco Caratozzolo, davanti al gip Emanuele Bencivinni si è avvalso della facoltà di non rispondere. A difendere la famiglia di Santo Alario il legale Carlo Licciardi. A condurre le indagini i carabinieri del comando provinciale di Palermo e del gruppo di Monreale, sotto il coordinamento dal pm Eugenio Faletra e dal procuratore capo di Termini Imerese Ambrogio Cartosio.

Del loro appuntamento risalente agli inizi di febbraio erano rimasti dei video mandati da Alario alla compagna Rosalia Sparacio. Nelle immagini si vedono i due a bordo di una Panda che girano per le campagne e le strade attorno a Ventimiglia di Sicilia. "Sto andando a sbrigare una cosa e poi ti dico", aveva scritto il 41enne alla sua compagna. Poi dalle 15.51 il collegamento Whatsapp si interrompe.

Agli investigatori, impegnati nelle indagini e nelle ricerche di Alario, toccherà chiarire l'eventuale movente dell'omicidio e dunque le ragioni che potrebbero aver spinto Guzzardo a uccidere il 41enne. Sembrerebbe che Alario fosse un abituale cliente del bar di proprietà dell'indagato. Al momento non è stato possibile escludere alcuna ipotesi o pista.