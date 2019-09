Il cuore d'oro di un controllore Amat, trova portafogli con 860 euro e lo porta alla polizia

"Da sempre ho cercato di trasmettere ai miei figli quanto sia importante per ognuno di noi essere onesti. Hanno apprezzato il mio gesto e mi hanno detto: 'bravo papà'. I soldi non ci cambiano la vita e i risultati ottenuti con il sudore sono sicuramente più soddisfacenti e graditi". A dirlo è un controllore dell’Amat che questa mattina, dopo la partenza del bus 806 dal capolinea di piazza Don Sturzo, ha trovato un portafogli abbandonato fra i sedili: dentro c’erano 860 euro in contanti, quattro fra carte di credito e bancomat e i documenti di riconoscimento di un turista francese.

"E’ stata la mia prima bella avventura di questo genere in trent’anni di carriera. Ma non ci ho pensato neanche un attimo a prenderli e intascarli. Ci mancherebbe…", racconta il 59enne E.B a PalermoToday. Il dipendente della società che gestisce il trasporto pubblico in città, non potendo fermare l’autobus per evitare di bloccare il traffico in via Libertà e creare disagi ai paseggeri, ha pensato di tenere con sé il portafogli e arrivare a Mondello per raggiungere a fine corsa il commissariato. “Abbiamo fatto la denuncia di consegna - conclude - e adesso spero che la polizia possa rintracciare il proprietario".