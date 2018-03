Vigilanza ambientale a Bagheria, se ne occuperà il Nogra

Sarà il Nogra, Nucleo operativo guardia rurale e ausiliaria, a svolgere il servizio di vigilanza ambientale per conto del Comune di Bagheria. Dopo una selezione il comando di polizia municipale si è occupato di sottoscrivere una convenzione con l’associazione per una durata di sei mesi, rinnovabile, al fine di tutelare l’ambiente.

Nei giorni scorsi il sindaco di Bagheria Patrizio Cinque ed il presidente dell’associazione Maurizio Fiorella hanno firmato il protocollo di intesa che illustra tutte le attività di volontariato che verranno svolte dal Nogra.

Il Comune e l’associazione, con il protocollo d’Intesa, sottoscrivono un accordo che prevede il supporto collaborativo con il comando di polizia municipale, con il quale tutto sarà concertato preventivamente, per l’attività di controllo del rispetto ambientale in genere nel centro urbano e nelle periferie.

In particolare le azioni di controllo verteranno su: abbandono dei rifiuti generici, inerti ed elettrodomestici , inosservanza delle disposizioni comunali per la raccolta differenziata e dell’attività di accertamento ed irrogazione dalle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa o in specifiche ordinanze sindacali.

Maggiore controllo per il territorio dunque ed con un orario prolungato, sono previsti infatti anche controlli notturni. Verranno inoltre attivati specifici progetti di educazione civica e/o ecologica che l’Amministrazione voglia attuare a favore della popolazione scolastica.

Si rafforzerà la vigilanza del corretto conferimento dei rifiuti in forma differenziata da parte delle utenze domestiche e commerciali e, più in generale, del ciclo integrato dei rifiuti, per le parti ricadenti all’interno del territorio comunale, con attenzione al controllo degli abbandoni indiscriminati di rifiuti inclusi anche i rifiuti speciali come l’eternit.

Il Nogra sarà attivo anche d’estate per la vigilanza delle spiagge e dei lidi autorizzati ricadenti nel territorio comunale nel periodo estivo per prevenire e reprimere gli abusi commessi verso l’ambiente .

Trattandosi di attività di volontariato le azioni di controllo del territorio verranno svolte dal Nogra a costo zero per l’amministrazione e coordinate dal tenente della polizia municipale Salvatore Pilato in accordo con il presidente regionale di Nogra Maurizio Fiorella.

“Il supporto ed il rafforzamento del controllo del territorio che attiviamo con questa convenzione – dice il sindaco Cinque – servirà anche ad incentivare il prezioso servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani implementando le frazioni di rifiuto differenziato, azione fondamentale per tutelare l’ambiente e, quanto prima diminuire il costo della Tari. L’invito alla cittadinanza a contribuire ad un corretto conferimento dei rifiuti è sempre valido”.