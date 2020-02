Trasportavano sull'autocarro tonnellate di materiale ferroso senza licenza: denunciati

Sono stati sorpresi alla guida di un autocarro che trasportava, illecitamente, circa quattro tonnellate di materiale ferroso. Per questo due palermitani di 45 e 35 anni sono stati denunciati dalla Polfer: dovranno rispondere del reato di ricettazione. Gli agenti hanno intimato l'alt al conducente del mezzo, intercettato vicino allo svincolo autostradale di Fulgatore, sull'autostrada A29 Palermo-Trapani, per effettuare un controllo e accertato che i due uomini erano privi della licenza per il trasporto di quel tipo di carico e che la merce era stata da poco prelevata da una ditta, conosciuta agli inquirenti, perché già in passato il titolare - un trapanese di 37 anni - era stato segnalato all'autorità giudiziaria per esercizio abusivo di attività di gestione dei rifiuti, violazione dei sigilli, ricettazione e reati ambientali.

Il materiale, inoltre, era già stato sottoposto a sequestro in una precedente operazione. Nel rimorchio erano stipati rifiuti urbani speciali e pericolosi, per i quali è stata anche richiesta una valutazione tecnica da parte dell'Arpa, e circa 10 chili di cavi di alluminio della stessa tipologia di quelli usati dall'Enel nelle linee di bassa tensione.