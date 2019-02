Zona via Malaspina, 175 uova non tracciate in un mini market: 1.500 euro di multa

Un mini market con cibo non tracciato e un pub con tavoli e sedie all'esterno ma senza l'autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico. Le due attività, nella zona di via Malaspina, entrambe con gravi carenze amministrative, sono state sanzionate nel corso dei controlli effettuati nei giorni scorsi dagli agenti del commissariato Zisa-Borgo Nuovo, con la collaborazione della polizia municipale.

Nel dettaglio, il gestore del negozio di alimentari, un cittadino srilankese, dovrà pagare 1.500 euro di multa. Sequestrate 175 uova prive di tracciabilità. Nel secondo caso, invece, il titolare oltre alla sanzione si è beccato una denuncia.

Scattate anche multe per violazione al Codice della strada per un totale di circa 500 euro: circolazione contromano, guida senza casco e mancanza di assicurazione.