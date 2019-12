Via Montalbo, quattro ambulanti sotto la lente: scattano multe e sequestri

Cinquecento chili pesce sequestrati e sanzioni amministrative per un totale di circa 7 mila euro. E' questo il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri della compagnia di San Lorenzo, supportati dal personale della Guardia costiera, in via Montalbo. Quattro i venditori ambulanti finiti sotto la lente. Le ispezioni hanno accertato che gli ambulanti - spiegano dal comando provinciale - vendevano tali alimenti privi di etichettatura e tracciabilità. I prodotti ittici a seguito di controlli e verifiche dei veterinari dell’Asp sono stati devoluti in beneficenza".