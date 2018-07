Incubo foreign fighters, controlli antiterrorismo anche a Palermo

Scattano i controlli antiterrorismo nel porto di Palermo nell'ambito dell'operazione Neptune. Obiettivo? Monitorare gli spostamenti di eventuali foreign fighters o presunti terroristi attraversano le rotte del Mediterraneo.

L'operazione è organizzata dal segretariato generale dell'Interpol, la direzione antiterrorismo di Lione, con l'adesione del Servizio per la Cooperazione internazionale di polizia e della Direzione centrale dell' immigrazione e della polizia delle frontiere. Oltre a Palermo, in Italia, è coinvolto anche il porto di Genova. Controlli in altri cinque Paesi: Algeria, Francia, Marocco, Spagna e Tunisia. Verranno monitorati migliaia di passeggeri in transito. I risultati saranno esaminati da esperti.