Circolavano sulla corsia di emergenza dell'autostrada: multati

Circolavano sulla corsia di emergenza dell'autostrada. Sono tre le patenti di guida sospese in questi giorni dalla polizia stradale, con relativa decurtazione di 10 punti. I controlli sono scattati in occasione deI “controesodo” estivo da parte di numerosi cittadini e turisti che rientrano dalle vacanze. I controlli sono scattati sia sulla Palermo-Mazara che sulla Palermo-Catania.

"La polizia di Stato - spiegano dalla questura - ha aumentato il numero di pattuglie preposte ai controlli ed alla vigilanza stradale sulle principali arterie della provincia. In questo contesto gli agenti della sezione polizia stradale di Palermo nei giorni scorsi hanno sorpreso numerosi conducenti che guidavano in modo 'scorretto'. Sono state contestate in totale più di 60 infrazioni al codice della strada per il mancato uso delle cinture di sicurezza".

Diversi i mezzi pesanti controllati dagli agenti per verificare, tra l'altro, il rispetto dei tempi di guida dei conducenti registrati sull’apposita ‘carta del conducente’ rilasciata dalla Camera di Commercio. "A questo proposito - dicono dalla polizia - un autotrasportatore 43enne è stato sorpreso alla guida con ben due carte del conducente: una regolarmente rilasciata, la seconda, invece, trovata dagli agenti all’interno dell’abitacolo del mezzo, era stata precedentemente denunciata come oggetto di smarrimento dallo stesso autotrasportatore. Il 43enne in questo modo, al fine di eludere i controlli e non incorrere in violazioni in ordine ai limiti dei tempi di guida previsti, divideva le ore di guida effettuate su entrambe le carte del conducente così da effettuarne più di quelle possibili. L’autotrasportatore è stato pertanto deferito per il reato di falsità ideologica commessa da privato ed è stato sottoposto alla relativa sanzione amministrativa che prevede il pagamento di 880 euro, con contestuale ritiro di patente e decurtazione di 10 punti".