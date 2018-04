Alla guida ubriachi, senza assicurazione, casco o patente: multe, denunce e sequestri

Motociclisti senza casco o assicurazione e automobilisti sorpresi alla guida dopo aver bevuto. Sono nove le persone denunciate dai carabinieri per guida in stato di ebrezza perché trovati al volante con un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro. Altri cinque sono stati multati per la stessa violazione, ma con un tasso compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro. A ciascuno di loro è stata ritirata la patente. Questo il bilancio dei controlli effettuati dai militari delle compagnie di San Lorenzo e piazza Verdi nei pressi dei locali della movida nel giorno della festa della Liberazione.

I posti di blocco dei carabinieri nei quartieri di Borgo Nuovo e Cep hanno permesso di accertare altre violazioni al Codice della strada. Due giovani sono stati denunciati per ricettazione e riciclaggio dopo essere stati fermati a bordo di uno scooter Piaggio Sfera il cui numero di telaio era stato cancellato. Altri tre motociclisti "che scorrazzavano per il quartiere mettendo a rischio gli altri utenti della strada" sono stati sanzionati per guida senza patente. Tredici i verbali elevanti e cinque motocicli sottoposti a fermo amministrativo perché sprovvisti di copertura assicurativa. A due i parcheggiatori abusivi, multati per l’attività illecita, è stato anche notifica un ordine di allontanamento come previsto dal decreto sicurezza.