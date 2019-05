Controlli fra le bancarelle in strada, 480 chili di tonno sequestrati tra Noce e Villagrazia

Blitz tra i venditori ambulanti di pesce. Il personale della guardia costiera e i carabinieri della stazione Oreto sono intervenuti in piazza Costellazione (zona Villagrazia) e via Lancia di Brolo (Noce) sequestrando 480 chili di tonno rosso, tagliato in tranci ed esposto alla vendita “senza adeguata refrigerazione - si legge in una nota - e sprovvisto della documentazione di tracciabilità dal quale risalire alla provenienza”. Elevate sanzioni per un totale di 16 mila euro.

Il tonno, considerata la conservazione inadeguata, è stato dichiarato dai veterinari dell’Azienda sanitaria provinciale non idoneo al consumo umano e quindi sequestrato e avviato alla distruzione. “Le attività di controllo proseguiranno incessantemente nei prossimi giorni al fine di assicurare - concludono dalla guardia costiera - la massima tutela dei consumatori, scongiurando pericoli per la salute e prevenendo comportamenti illeciti a tutela della risorsa ittica.

