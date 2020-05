Sequestrate 40 mila uova a Misilmeri: "In alcune data di scadenza taroccata"

In oltre 2 mila uova sarebbe stata riportata una data di scadenza taroccata mentre per altre 38 mila ci sarebbero stati problemi di tracciabilità. I carabinieri del reparto Tutela agroalimentare hanno sequestrato lunedì mattina 40 mila uova all’azienda avicola Conca d’uovo che si trova in contrada di Volpe, a Misilmeri.

Secondo quanto accertato dai militari l’azienda avrebbe falsificato la data di deposizione di circa 2.200 uova, cambiando di conseguenza la data di scadenza del prodotto. La restante parte delle uova è stata sottoposta invece a sequestro amministrativo. Per i fratelli che gestiscono l’azienda una denuncia a una sanzione per complessivi 1.500 euro.

Per uno dei titolari invece si tratterebbe solo di problema tecnico. "Cu mancia fa muddichi. Si sono inceppati la macchinetta per la timbratura. Il tecnico - spiega Filippo Chinnici - doveva venire sabato e invece è arrivato domenica. I controlli sono stati fatti lunedì e siccome raccogliamo tutti i giorni ci hanno trovato impreparati".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E sulla tracciabilità precisa ancora: "Di questo errore ci siamo accorti dopo. Il tecnico ha fatto dei controlli per vedere se faceva il cosiddetto ‘avanzamento data’ automatico. Noi produciamo circa 80 mila uova al giorno, è stato solo un problema dei macchinari. Domani mattina sarò dall’avvocato per impugnare tutto".