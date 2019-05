Cronaca Bagheria / Via Giuseppe Bagnera

Scarpe con griffe contraffatte sulle bancarelle al mercatino, scatta il sequestro a Bagheria

Sono 45 le scarpe che la polizia ha sigillato in alcune buste e portato via dopo gli accertamenti eseguiti in viale Bagnera. Il neo eletto sindaco Tripoli: "I controlli saranno intensificati, sia per la sicurezza sia per stoppare ambulanti irregolari"