Controlli da Brancaccio all'Uditore, 265 chili di pesce sequestrati: multe per 17 mila euro

Diciassettemila euro di multe e 265 chili di pesce sequestrati e devoluti in beneficenza. I carabinieri della compagnia di piazza Verdi e San Lorenzo e il personale della guardia costiera hanno passato al setaccio i quartieri di Brancaccio, Uditore e la zona di via Crispi sottoponendo a controlli ambulanti e pescherie (di cui non sono stati forniti i nomi).

Dagli accertamenti eseguiti nessuno degli otto venditori avrebbe rispettato la norma sulla tracciabilità dei prodotti ittici che consente di ricostruzione i vari passaggi della filiera, dalla pesca all’esposizione sui banconi delle attività commerciali. All’operazione hanno preso parte i veterinari dell’Asp che hanno eseguito le analisi.