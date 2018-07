Controlli a raffica a Ballarò: sequestrato centro scommesse, panineria nel mirino

Controlli a raffica a Ballarò nell'ambito dell’attività di contrasto al fenomeno dell’abusivismo commerciale. Sottoposti a verifiche amministrative numerosi esercizi della zona. I poliziotti hanno "sottoposto a sequestro preventivo" un centro scommesse con insegna “Scommettendo.it”, in via Casa Professa. "Il locale è risultato privo delle autorizzazioni - fanno sapere dalla polizia -. Sono stati sequestrati anche due terminali e una stampante. La stessa attività era stata già sequestrata dagli agenti del commissariato Oreto il 15 maggio scorso". Si tratta di uno dei risultati più rilevanti ottenuto nel corso dei controlli predisposti dalla Questura. In azione - oltre agli agenti della squadra amministrativa del commissariato Oreto-stazione - anche i militari della guardia di finanza, vigili e Asp.

E’ stato sottoposto al sequestro e alla chiusura dell’attività, della durata di 5 giorni, anche un negozio di vendita di alimenti: i controlli della polizia hanno evidenziato irregolarità in merito al regolamento che disciplina l’uso del suolo pubblico. "Il titolare - dicono dalla questura - era già stato segnalato per una simile inadempienza, motivo per cui si è proceduto al sequestro".

Al titolare di una panineria di via San Mercurio sono state elevate sanzioni amministrative del valore totale di tremila euro in quanto è risultato tra l’altro non in regola in merito alle procedure di autocontrollo sulla produzione degli alimenti (HCCP). I gestori di altre quattro attività commerciali (due di abbigliamento, una di frutta e verdura e una rivendita alimentare) sono stati sanzionati per 500 euro ciascuno per la mancata emissione dello scontrino fiscale. Il gestore di un locale adibito alla vendita di casalinghi è stato sanzionato, invece, per la mancata rettifica dell’orario del registratore di cassa (500 euro). "Altri negozi sottoposti alle verifiche delle forze dell’ordine sono risultati, invece, perfettamente in regola - hanno sottolineato dalla questura -. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni".