Controlli a Ballarò, sequestrata "bettola": multa di 8 mila euro per il titolare

Controlli e sequestri a Ballarò. Nel mirino sono finiti gli esercizi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande: il bilancio è di diecimila euro di sanzioni amministrative. L'operazione - effettuata ieri - ha coinvolto i poliziotti della sezione amministrativa del commissariato Oreto-stazione e del reparto Prevenzione crimine, insieme al personale della polizia municipale e dell’Asp.

In vicolo della Pietà le forze dell'ordine hanno scoperto una “bettola”, gestita da un cittadino extracomunitario. "Il locale è stato posto sotto sequestro amministrativo con tutta l’attrezzatura utilizzata perché è risultato privo di ogni autorizzazione amministrativa", dicono dalla questura. Al titolare sono state elevate sanzioni amministrative per 8 mila euro per la mancanza della Scia Comunale e Sanitaria.

Controlli anche in piazza dell’Origlione: qua il titolare di un bar è stato segnalato all’autorità giudiziaria per avere occupato abusivamente il suolo pubblico con tavoli e sedie. Inoltre gli sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di 2.169 euro.