Nuovo blitz davanti al cimitero Sant'Orsola, sequestrate altre otto rivendite di fiori

La polizia municipale è tornata in via Parlavecchio per mettere i sigilli ad altre attività che non sarebbero risultate in regola con le autorizzazioni. I controlli dopo l'esplosione (forse a scopo intimidatorio) che ha danneggiato un fioraio