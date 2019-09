Aragoste, cozze e gamberi andati a male in un camion: sequestrati 170 chili di prodotti ittici

Centosettanta chili di prodotti ittici andati a male in viaggio sulla Palermo-Catania. La polizia ha sequestrato un carico durante un controllo nei pressi dello svincolo per Villabate, in piazza Figurella, fermando un autotrasportatore ed eseguendo accertamenti sulla merce che si trovava nel vano frigo del mezzo. Elevate sanzioni per un importo complessivo di 3 mila euro.

"All’interno del furgone - spiegano dalla Questura - vi erano prodotti ittici per un peso complessivo di 170 chilogrammi e per un valore economico di oltre 1.500 euro tra calamari, aragoste, totani, gamberi, cozze e salmone. Il conducente non è stato in grado di esibire le prescritte certificazioni sulla tracciabilità del prodotto ittico trasportato, nonché le necessarie autorizzazioni sanitarie".

Secondo quanto accertato dagli agenti della Polstrada non erano state rispettate le prescrizioni relative alle temperature di trasporto e alla catena del freddo che serve a garantire l’integrità del pesce. Dopo accurati controlli da parte del personale dell'Asp i prodotti ittici sono stati dichiarati non idonei al consumo e quindi avviati alla distruzione.