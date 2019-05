Sala scommesse "fuorilegge" in zona via Montalbo, multa da 700 mila euro

Settecentomila euro di sanzioni a un sala scommesse per l’esercizio abusivo dell'attività di gioco e per la mancata esposizione dei giochi non autorizzati. Guai in vista per una donna di 37 anni, T.L.V., denunciata lo scorso weekend all’autorità giudiziaria dopo i controlli effettuati dai carabinieri e dagli ispettori dell’Agenzia dogane e monopoli nella sua attività che si trova in zona via Montalbo. Le multe ammontano a quasi 200 mila euro, mentre i restanti 500 mila euro riguardano le sanzioni per le verifiche tributarie.

“Sono state contestate violazioni amministrative - spiegano dal Comando provinciale - relative alla presenza di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni normative, la raccolta di scommesse per eventi non inseriti nel palinsesto, la mancata comunicazione inizio attività all’autorità di pubblica sicurezza, l’assenza dell'importo minimo delle scommesse e l’omesso versamento dell’imposta sugli intrattenimenti per gli apparecchi e i congegni destinati al gioco lecito”.

Nel secondo caso, a Bonagia, al titolare di una sala giochi di via del Cigno è stato contestato dai militari e dagli ispettori di non aver “esposto la tabella dei giochi proibiti all’interno dell’attività. Le contestate sanzioni amministrative ammontano a 1.032 euro perché nel locale venivano messi a disposizione dei giochi senza licenza. All’interno dell’esercizio sono stati identificati alcuni avventori con precedenti di polizia”. Anche in questa occasione il gestore, il 56enne S.M., è stato denunciato all’autorità giudiziaria.