Virus, una macelleria e una pasticceria aperte al pubblico: sanzioni e chiusure

Due negozi di articoli per bambini (ma abusivi), una pasticceria e una macelleria. Sono le attività trovate aperte tra il centro città e la provincia durante lo scorso weekend dai carabinieri del Nas di Palermo e dai militari della compagnia San Lorenzo, impegnati nelle attività di controllo sul rispetto delle ordinanze nazionali e regionali per contenere la diffusione del Covid-19.

Secondo le ultime disposizioni del Governo i negozi di vendita al dettaglio di prodotti per neonati e bambini potevano restare aperti. Quelli però sottoposti al controllo dei militari, in corso Finocchiaro Aprile e in via Oreto, non avevano presentato la Scia e sono stati quindi considerati abusivi e dunque chiusi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Saracinesche abbassate per alcuni giorni per una pasticceria di Monreale aperta al pubblico nonostante le disposizioni nazionali. La stessa circostanza è stata riscontrata in una macelleria di piazza Ingestione, alla Zisa. Oltre a sanzioni e chiusura i titolari sono stati segnalati alle autorità competenti. Fra queste anche la Camera di commercio per gli eventuali provvedimenti nei confronti dei commercianti.