Controlli di carabinieri e guardia costiera: sequestrati 230 chili di tonno rosso

Operazione messa a segno dalla guardia costiera e dai carabinieri delle compagnie Verdi e San Lorenzo nel weekend appena trascorso. Al termine dei controlli effettuati nel territorio palermitano per contrastare il commercio illegale di prodotto ittico è scattato il sequestro in città di circa 330 chili di pesce, di cui 230 chili di tonno rosso, e le conseguenti sanzioni amministrative per un totale di 15.168 euro. Un ambulante è stato deferito all’autorità giudiziaria per cattivo stato di conservazione del prodotto ittico posto in vendita.

In mare, la motovedetta della guardia costiera CP 401 ha sequestrato 4 esemplari di tonno rosso, per un totale di 720 chili elevando sanzioni amministrative per un importo totale di 2.975 euro. Il prodotto sequestrato è stato sottoposto a ispezione da parte dei medici veterinari dell’Asp di Palermo, a seguito del quale il prodotto ittico che non è stato ritenuto idoneo al consumo umano è stato distrutto, mentre una parte, giudicata commestibile, è stata devoluta in beneficenza a istituti di assistenza ai bisognosi.

Le unità navali della ugardia costiera, inoltre, hanno pattugliato le acque tra Palermo, Ustica e Cefalù rilevando "attività illecita di pesca ad opera di alcuni pescherecci locali". "E’ il caso di ricordare la pericolosità del consumo di tonno rosso non correttamente conservato - dicono dalla guardia costiera -. E’ noto infatti che tale specie ittica, non appena catturata se non adeguatamente refrigerata, produce una tossina che crea gravi disturbi al consumatore e, nei casi più gravi, può risultare addirittura letale".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infine, durante le attività di controllo, la motovedetta CP 401 ha anche tratto in salvo una tartaruga Caretta Caretta, di circa 40 chili rimasta intrappolata all’amo di di un palangaro. L’animale è stato consegnato all’istituto zooprofilattico di Cefalù, per le cure necessarie.